Криминал 29 апреля 2023, 20:27 Девушку из Адыгеи обвинили в многолетнем сексуальном насилии над младшей сестрой СК сообщил о задержании в Адыгее девушки, сексуально растлевавшей младшую сестру

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Фигуранткой дела о насилии сексуального характера в отношении несовершеннолетней стала 20-летняя жительница Адыгеи. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского главка СК, пострадавшей по делу проходит младшая сестра обвиняемой.

По данным следствия, все началось в 2018 году, когда сама обвиняемая была подростком. В течение года она совершала действия сексуального характера в отношении малолетней сестры.

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Источник сайта kp.ru в правоохранительных органах республики уточнил, что пострадавшей девочке в 2018 году было четыре года. Старшая сестра издевалась над ней, когда родителей не было дома. Только спустя пять лет пострадавшая пожаловалась родным, которые обратились в полицию.

В пресс-службе СК заявили, что криминалисты изучают все обстоятельства совершенного преступления. По ходатайству следователей суд отправил обвиняемую под домашний арест.