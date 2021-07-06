Девушку и ее мать зарезали в подмосковных Бронницах

Полицейские нашли в квартире в Бронницах тело 25-летней женщины — ее восемь раз ударили ножом. Там же находилась ее мать с двумя ножевыми ранениями. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Обнаружено тело 25-летней местной жительницы с восемью ножевыми ранениями. 56-летняя мать потерпевшей находилась в квартире с двумя проникающими ранениями. Женщина незамедлительно была госпитализирована в больницу, где в настоящее время находится в реанимации», — рассказала представитель ведомства.

По словам Врадий, полицию вызвали местные жители, которые услышали крики из квартиры. Дверь в нее была заперта изнутри. Это случилось утром 6 июля. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудники СК и криминалисты осмотрели место происшествия, нашли нож и другие предметы, важные для расследования преступления. Специалисты назначили судебно-медицинские, генетическую, дактилоскопическую и психолого-психиатрическую экспертизы.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что погибшая была художницей. Ее мать, по словам собеседника агентства, работает врачом.