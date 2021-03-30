Девушку будут судить за взлом школьного сайта в Калуге

Жительница Калуги может сесть в тюрьму за взлом сайт школы, где она училась. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт городской прокуратуры.

«Целью этих действий была нейтрализация средств защиты компьютерной информации, а именно получение доступа к администрированию и изменению информации», — рассказали в ведомстве.

Девушку будут судить за преступление с использованием вредоносных компьютерных программ. Она может сесть в тюрьму на срок до четырех лет.