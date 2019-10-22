Девушку арестовали за убийство таксиста в Севастополе

Девушка познакомилась с 56-летним таксистом в его автомобиле. Вдвоем они приехали в садовое товарищество «Золотая балка», где жил водитель.

«После распития спиртного гостья собралась уходить, но хозяин дома решил продолжить вечер и начал активно приставать к ней. Тогда женщина схватила нож и нанесла не менее семи ударов ему в сердце», — отметили в пресс-службе СУ СК.

Подозреваемую задержали, после зафиксировали явку с повинной. Также девушка подозревается в поджоге дома в попытке скрыть преступление.

На данный момент следователи выясняют детали преступления.