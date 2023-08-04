Криминал 04 августа 2023, 15:48 Девушка зарезала подростка на пьяной вечеринке в Нижнем Новгороде СК задержал 21-летнюю девушку, которую заподозрили в убийстве подростка в Нижнем Новгороде РИА «Новости»

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Следователи из Нижнего Новгорода задержали 21-летнюю девушку по подозрению в убийстве подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, в ночь на 4 августа компания друзей распивала спиртные напитки в квартире дома по улице Карла Маркса.

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Во время вечеринки между 21-летней девушкой и 16-летним молодым человеком возник конфликт. Подозреваемая ударила подростка ножом в грудь. От полученных травм юноша умер на месте. Следователи задержали 21-летнюю девушку по подозрению в убийстве.

«Вину она признала. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения», — уточнили в ведомстве.

По факту убийства возбудили уголовное дело.

Еще одно убийство произошло в Воронеже. В подъезде одного из домов обнаружили тело 28-летней девушки с перерезанным горлом. Подозреваемым в совершении преступления стал 24-летний местный житель. Полиция объявила его в розыск.