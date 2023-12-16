Криминал 16 декабря 2023, 03:02 Девушка выбросила в сугроб своего новорожденного сына в Екатеринбурге СК РФ: в Екатеринбурге девушка родила ребенка и выбросила его под окном дома Freepik

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В Екатеринбурге молодая женщина родила ребенка на съемной квартире и выбросила его в пакете в сугроб под окном дома. СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областного Следственного комитета в Telegram-канале.

«Женщина <…> положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под окном своей квартиры. При этом женщина осознавала, что ввиду низкой температуры на улице новорожденный через непродолжительное время погибнет», — указали в сообщении СК.

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Однако ребенка нашел прохожий. Мужчина возвращался домой около 04:00 (02:00 по московскому времени), услышал около подъезда детский плач и не смог остаться безучастным. Он вытащил из сугроба ребенка, отнес в машину и вызвал скорую и полицию. Мальчика госпитализировали, врачи борются за его жизнь.

Следствие установило, что мать ребенка приехала из Челябинска и работает в торговой точке. СК проводит расследование и устанавливает причины произошедшего.

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