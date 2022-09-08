Девушка в Воронеже ударила месячную дочь по голове и закопала в могиле отца | 360°

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Девушка в Воронеже ударила месячную дочь по голове и закопала в могиле отца

СКР: жительница Воронежа призналась в убийстве месячной дочери

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В Воронеже 24-летняя девушка пришла в полицию и созналась в убийстве дочери. Она ударила месячного ребенка по голове, а когда он умер, закопала на кладбище, сообщило следственное управление СКР по Воронежской области.

Молодая мать не выдержала плача дочери и ударила ее по голове. Спустя два дня девочка погибла от черепно-мозговой травмы. Сначала девушка решила скрыть следы преступления и спрятать тело. Она закопала девочку на могиле родственника, но потом сама пришла в полицию и во всем созналась.

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Против девушки возбудили уголовное дело за убийство малолетней. Ее задержали, меру пресечения назначит суд. Несмотря на признание, следователи продолжили расследование и сбор улик.

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«В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям воспитания и содержания малолетней, а также действиям должностных лиц органов системы профилактики», — сообщили в СКР.

По информации РИА «Новости», подозреваемая спрятала тело на Лесном кладбище, в могиле отца. Новость разлетелась по соцсетям, многие воронежцы заподозрили у нее послеродовую депрессию.

Следственный комитет России

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