Криминал 17 мая 2023, 12:20 Девушка в московском ресторане напала на полицейских из-за нежелания оплачивать счет «112»: москвичка в ресторане устроила дебош, не желая платить по счету РИА «Новости»

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Жительница столицы, находясь в ресторане на проспекте Мира, набросилась на официантов из-за нежелания платить за еду и напитки. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В одном из заведений общепита Москвы 25-летняя клиентка устроила скандал, чтобы не тратиться на обед. Работники ресторана сразу вызвали полицейских. Однако успокоить девушку прибывшим правоохранителям удалось не сразу.

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«Сначала девушка бросала в силовика посуду, а потом начала царапать правоохранителю лицо», — уточнили авторы канала.

Дебош, который устроила женщина, зафиксировали камеры наблюдения: на них видно, что гражданку смогли привести в чувства двое сотрудников полиции. Она долгое время пыталась сопротивляться и проявляла агрессию в сторону правоохранителей. Сейчас сотрудники МВД организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее на станции метро «Новокузнецкая» 47-летний пассажир решил не платить за проезд и проскочил за 28-летней девушкой через турникет. Когда она сделала замечание, мужчина ударил ее ногой.