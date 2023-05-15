Криминал 15 мая 2023, 17:34 Девушка умерла после приема наркотиков, которые ей дал мужчина в баре в Волгограде

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Сотрудники полиции Волгоградской области задержали мужчину, который дал семнадцатилетней девочке наркотики в баре. После приема запрещенных веществ она скончалась, сообщили «Народные новости».

Подозреваемый познакомился с тремя девушками в одном из заведений Волгограда. Мужчина дал им наркотики, которые хранил в своем гостиничном номере.

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По данным регионального управления Следственного комитета, после приема наркотических веществ одна из девушек скончалась, по факту гибели проводится проверка.