Девушка угнала автомобиль у парня, разбила его и уехала в Петербург
Жительница Ленобласти захотела приключений. Напившись, она угнала автомобиль у молодого человека. А после того, как попала в ДТП, забрала все деньги из салона и отправилась в Северную столицу. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на
28-летний мужчина обратился в полицию 12 сентября. Он рассказал, что в поселке Нагорное Ленобласти его девушка ночью взяла ключи от его ВАЗ-2115 и уехала. Барышня была пьяна. На угнанном авто она попала в ДТП, во время которого разбила машину. После этого она украла из салона четыре тысячи рублей и уехала в Санкт-Петербург.
Чуть позже девушка вышла на связь и сказала, что прибудет в полицию, чтобы дать показания.