Девушка угнала автомобиль у парня, разбила его и уехала в Петербург

28-летний мужчина обратился в полицию 12 сентября. Он рассказал, что в поселке Нагорное Ленобласти его девушка ночью взяла ключи от его ВАЗ-2115 и уехала. Барышня была пьяна. На угнанном авто она попала в ДТП, во время которого разбила машину. После этого она украла из салона четыре тысячи рублей и уехала в Санкт-Петербург.

Чуть позже девушка вышла на связь и сказала, что прибудет в полицию, чтобы дать показания.