Девушка ударила пьяного любовника матери, чтобы защититься от нападения. Теперь ей грозит срок за убийство

Ссора 25-летней девушки с пьяным сожителем матери в подмосковном городе Видное закончилась смертью. Пытаясь обороняться от напавшего на нее мужчины, она ударила его, после чего он скончался. Теперь ей грозит тюрьма, но адвокаты настаивают, что девушка должна быть оправдана.

Диане 25 лет. Ее мать стала встречаться с мужчиной, на счету которого уже было три судимости, в том числе и за убийство. Он злоупотреблял алкоголем. Адвокат девушки Игорь Владимиров сообщил «360», что мужчина провел в местах лишения свободы 16 лет.

По словам Дианы, сожитель напал на нее, когда матери не было дома. Он был сильно пьян, начал бросаться на нее. Девушка пыталась защитить себя, нанесла ему только один удар, а после этого сразу вызвала скорую и до приезда врачей пыталась оказать ему помощь самостоятельно. В итоге он скончался.

После этого Диана стала фигуранткой дела об убийстве. В ходе следствия, статью переквалифицировали на умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть человека. Однако ни сама Диана, ни ее защитники с обвинениями категорически не согласны, потому что она пыталась спасти свою жизнь, которой угрожала реальная опасность.

Отец девушки рассказал, что дочь работает на двух работах — дистанционно логистом и в риэлторской конторе.

«Мать [Дианы] по этому поводу говорит, что ей жаль, что она не смогла это предотвратить. С убитым она познакомилась по интернету», — добавил мужчина.

«Сама Диана и ее защита считают, что она абсолютно не причастна и не виновна в преступлении, которое вменяется ей следствием. Диана действовала в данном случае только в рамках самообороны, только в целях защиты своей жизни. Но следствие отказало в ходатайстве провести дополнительное расследование, чтобы разобраться во всех обстоятельствах, которые предшествовали этому событию», — добавила адвокат девушки Фируза Камолова.

Она отметила, что соседи Дианы рассказали об агрессивном поведении мужчины и в их отношении. По их словам, он бросал им угрозы и пытался сначала ворваться к ним, а потом ворвался в дом к девушке, заключила Камолова.