Девушка стала свидетелем убийства росгвардейца в Ингушетии. Теперь ее взяли под защиту

Девушку, которая была рядом с сотрудником Росгвардии в момент его убийства в Ингушетии, взяли под государственную защиту. Она проходит по делу о гибели росгвардейца в качестве свидетеля.

Как сообщил «360» информированный источник со ссылкой на слова девушки, в день убийства она отправилась на свидание с погибшим сотрудником Росгвардии. Они остановили машину в лесополосе. Росгвардеец увидел людей, которые сидели в лесу у костра. Он подошел к ним, представился и спросил, что они там делают.

Когда он осознал, что перед ним боевики, бросился к машине, но вслед ему полетели пули. Девушка убежала с места происшествия, когда началась стрельба. Возле костра, где сидели нападавшие, полицейские нашли сухпайки и средства для очистки воды.

32-летнего сотрудника Росгвардии застрелили 28 июля на окраине ингушского села Яндаре. По данным СМИ, в республике задержали двух мужчин, подозреваемых в этом преступлении. Ими оказались местные жители. С ними сейчас работают следователи.