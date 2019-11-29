Девушка скончалась в полиции Оренбурга

Правоохранители Оренбурга задержали девушку за побои сожителя и привезли в один из отделов полиции. Жительница скончалась, после чего СК начал проверку.

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«Подтверждаем, что следственные органы Оренбургской области начали проверку по сообщению из полиции о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка», — приводит РИА «Новости» сообщение СУ СКР по региону.

При этом следователи не назвали точный возраст злоумышленницы и причину ее смерти.

По словам пресс-службы УМВД по Оренбургской области, в отделении полиции девушке стало плохо и ей вызвали скорую. Однако медикам не удалось ее спасти, пишет РБК.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, полицейские доставили девушку в отдел за избиение сожителя. Пара была в состоянии алкогольного опьянения и на бытовой почве разгорелся конфликт.

«В ее отношении проводилась проверка по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью», — отметил собеседник.