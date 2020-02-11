Девушка с сайта знакомств вынесла из квартиры петербуржца сейф с 3 миллионами рублей

Пара познакомилась в конце прошлого года. 24 января женщина похитила ящик с деньгами на сумму более трех миллионов рублей. Отмечается, что деньги мужчина взял в кредит, чтобы открыть собственный бизнес.

Злоумышленница попыталась скрыться, однако в Псковской области ее сняли с поезда, ехавшего в Москву.

Сообщается, что из столицы женщина собиралась вернуться на родину — в Среднюю Азию. Кроме того, часть похищенных денег она отправила родным, а другую — потратила.