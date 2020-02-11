Девушка с сайта знакомств вынесла из квартиры петербуржца сейф с 3 миллионами рублей
67-летний петербуржец познакомился с 33-летней женщиной на сайте знакомств, а она вынесла из его квартиры сейф весом 50 килограмм. Об этом сообщил сайт Life.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу и области.
Пара познакомилась в конце прошлого года. 24 января женщина похитила ящик с деньгами на сумму более трех миллионов рублей. Отмечается, что деньги мужчина взял в кредит, чтобы открыть собственный бизнес.
Злоумышленница попыталась скрыться, однако в Псковской области ее сняли с поезда, ехавшего в Москву.
Сообщается, что из столицы женщина собиралась вернуться на родину — в Среднюю Азию. Кроме того, часть похищенных денег она отправила родным, а другую — потратила.