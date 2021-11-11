Девушка ранила мать ножом в Ленобласти

В Ленинградской области 50-летняя жительница поселка Первомайское пострадала от рук родной дочери. Об этом сообщили «Невские новости».

Конфликт между женщиной и ее 23-летней дочерью произошел накануне. Во время ссоры девушка схватилась за нож и ранила мать в спину, после чего сбежала с дома. Пострадавшую доставили в больницу. Нападавшая позднее сама пришла в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело.