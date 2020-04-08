Девушка-подросток жестоко убила кота в Новосибирске. Ей грозит принудительное лечение

Девочку-живодерку из Новосибирска, которая убила кота, попросили отправить на принудительное лечение. Следователи завершили дело и в ближайшее время направят его материалы в суд.

17-летняя девушка обвиняется в жестоком обращении с животным для причинения ему боли и страданий, что привело к его смерти. В пресс-службе новосибирского управления Следственного комитета рассказали, что завершили расследование. Прокурор утвердил постановление о направлении дела в суд, обвинение требует принудительного лечения для подростка.

По версии следствия, девушка с хроническим психическим расстройством в августе 2019 года поймала в подъезде дома кота по кличке Мартин, принесла его к себе в квартиру, а потом острым предметом нанесла раны, из-за которых кот умер.

О происшествии стало известно после того, как хозяйка Мартина с помощью камер видеонаблюдения нашла тело своего кота в мусорном баке. Жители Новосибирска потребовали наказать девочку и устроили во дворе ее дома пикет, на который пришли больше 100 человек. Зоозащитники запустили флешмоб в соцсетях.

После того, как убийство кота вызвало общественный резонанс, следователи возбудили уголовное дело.