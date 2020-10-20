Девушка-подросток сбежала от отчима-насильника в Новосибирске

В Новосибирске 16-летняя девушка сбежала из семьи, обвинив отчима в сексуальном насилии. По ее словам, он проделывал это примерно дважды в неделю.

Пострадавшая воспитывалась в многодетной семье, ее отчим — мигрант, сообщила kр.ru правозащитница Анна Тажеева, к которой обратилась девушка.

«Ее избил отчим, она спрыгнула с окна. И в одних тапочках, в майке и штанах сбежала ночью. Отлеживалась в траве», — рассказала Тажеева.

Со слов девушки, она была нянькой для трех родных детей отчима. В шестом классе мать с отчимом забрали ее из школы для занятий домашним хозяйством. В семье ее регулярно избивали. Тажеева записала на видео рассказы девушки о нравах в семье и передала записи журналистам.

Со слов девушки, отчим впервые изнасиловал ее, когда ей было восемь или десять лет.

«Они с матерью вместе сломали ей ключицу, отрезали волосы. Постоянно избивают, головой о батарею», — добавила правозащитница.

20 октября девушку вместе с матерью и отчимом опросили в отделе полиции. Тажеева добивается, чтобы дело расследовал Следственный комитет.