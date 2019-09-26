Девушка под видом почтальона выманила у пенсионерки 200 тысяч рублей в Башкирии

По данным издания, 18-летняя девушка под видом почтальона втерлась в доверие к пенсионерке и убедила ее, что по всей стране идет денежная реформа, и старые деньги меняют на новые. Женщина поверила мошеннице и отдала ей 200 тысяч рублей. Через какое-то время она почуяла подвох и поделилась опасениями с родственниками. Полицейские нашли подозреваемую. Она созналась в содеянном и отдала деньги. Возбуждено уголовное дело.