Девушка ограбила двух посетителей сауны в Москве
В Москве задержали 26-летнюю девушку, которая ограбила двух посетителей сауны. Подробностями поделилась «Экспресс газета».
По данным издания, ограбление произошло в одной из столичных саун. Девушка предложила двум мужчинам «расслабляющие таблетки». После того, как они потеряли сознание, злоумышленница забрала с собой их телефоны, золотые украшения и наличные деньги. Во время беседы с правоохранителями задержанная не созналась в содеянном. Свое появление в сауне, а затем в отделении полиции она объяснила «случайностью».
«Случайно оказалась. Случай такой, случайно все получилось», — призналась девушка.