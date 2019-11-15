Девушка ограбила двух посетителей сауны в Москве

По данным издания, ограбление произошло в одной из столичных саун. Девушка предложила двум мужчинам «расслабляющие таблетки». После того, как они потеряли сознание, злоумышленница забрала с собой их телефоны, золотые украшения и наличные деньги. Во время беседы с правоохранителями задержанная не созналась в содеянном. Свое появление в сауне, а затем в отделении полиции она объяснила «случайностью».

«Случайно оказалась. Случай такой, случайно все получилось», — призналась девушка.