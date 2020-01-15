Девушка обратилась в полицию после 12 лет изнасилований со стороны отчима

Сожительство мужчины с матерью потерпевшей началось в 2007 году. Семья тогда переехала в Ставрополь.

Дочь рассказала матери о первом изнасиловании, однако ей не поверили. Насилие продолжалось на протяжении следующих 12 лет.

В 2019 году семья переехала в Сочи, и девушка решилась сбежать. После этого она обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщил сайт «Русская планета», сейчас в отношении 38-летнего отчима девушки проводится проверка.