Девушка обратилась в полицию после 12 лет изнасилований со стороны отчима
В Ставропольском крае следователи начали проверку после рассказа 19-летней девушки о том, что отчим более 12 лет подвергал ее сексуальному насилию. Об этом сообщил «РЕН ТВ».
Сожительство мужчины с матерью потерпевшей началось в 2007 году. Семья тогда переехала в Ставрополь.
Дочь рассказала матери о первом изнасиловании, однако ей не поверили. Насилие продолжалось на протяжении следующих 12 лет.
В 2019 году семья переехала в Сочи, и девушка решилась сбежать. После этого она обратилась в правоохранительные органы.
Как сообщил сайт «Русская планета», сейчас в отношении 38-летнего отчима девушки проводится проверка.