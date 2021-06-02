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    02 июня 2021, 18:26

    Девушка изрезала младшего брата на Камчатке. Ей не понравилось его поведение

    Артур Блянихов

    В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней девушки, которая напала с ножом на своего девятилетнего брата. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный следком.

    «В связи с тем, что подозреваемой не нравилось поведение брата, она нанесла ему не менее пяти ударов ножом в область жизненно важных органов», — цитирует представителя ведомства Елену Ильину «Свободная пресса».

    Отмечается, что в момент нападения мать детей уехала вместе с третьим ребенком в другой регион, а глава семейства был на работе. Пострадавший оказался в реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильное.