Девушка изрезала младшего брата на Камчатке. Ей не понравилось его поведение

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней девушки, которая напала с ножом на своего девятилетнего брата. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный следком.

«В связи с тем, что подозреваемой не нравилось поведение брата, она нанесла ему не менее пяти ударов ножом в область жизненно важных органов», — цитирует представителя ведомства Елену Ильину «Свободная пресса».

Отмечается, что в момент нападения мать детей уехала вместе с третьим ребенком в другой регион, а глава семейства был на работе. Пострадавший оказался в реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильное.