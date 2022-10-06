Девушка футболиста Гогричиани Кристина Куддус: «Он мне разбил нос» | 360°

Криминал 06 октября 2022, 21:35 Поделиться Telegram

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Viber Девушка футболиста Гогричиани Кристина Куддус: «Он мне разбил нос»

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Бывшая девушка 22-летнего нападающего команды «Балтика» Гочи Гогричиани Кристина Куддус призналась в том, что возлюбленный неоднократно избивал ее. Об этом сообщили «Известия».

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Девушка призналась, что никому не рассказывала о случившемся на протяжении длительного времени. Однако, по словам девушки, ее терпение кончилось в тот момент, когда спортсмен сломал ей нос. После случившегося пострадавшая опубликовала в Сети фотографии. На них девушка изображена с окровавленным лицом и пластырем на носу.

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