Девочку, выпавшую из окна после разговора с мамой, могли долго травить

В московской больнице умерла 11-летняя школьница, которая выпала из окна после разговора с мамой про интернет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Произошедшим теперь займется Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Пока оно возбуждено против неустановленных лиц. Предварительно, они систематически унижали девочку и жестоко с ней обращались.

Два дня назад мама обсудила с дочкой интернет. В частности, разговор шел о том, какие видео можно смотреть, а какие нет. После этого они благополучно легли спать.

Утром мама девочки проснулась от странного звука в комнате дочери. Он решила проверить ее, но увидела открытое окно. Сама школьница была уже внизу. Девочка получила многочисленные серьезные травмы, в том числе переломы черепа и рук.

Накануне две самарские школьницы выпали из окна. Они оставили родителям прощальные письма. От полученных травм девочки скончались на месте. Не исключено, что они состояли в деструктивных группах. Подруги учились в одном классе.