Девочку нашли мертвой после дня рождения подруги в Башкирии

В Башкирии 15-летнюю девочку, которая ушла к подруге на день рождения, нашли убитой. Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

По данным сотрудников, девочка была найдена убитой в яме. Несколько дней назад в полицию обратилась жительница Бирского района с заявлением об исчезновении 15-летней дочери, которая в тот день ушла к подруге на день рождения и не вернулась.

«На место обнаружения тела со следами насильственной смерти несовершеннолетней в селе Питяково Бирского района выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора», — говорится в сообщении.

В тот же день сотрудники установили подозреваемых в убийстве. Ими оказались два жителя села Питяково Бирского района 21 и 24 лет. Они признались в содеянном и рассказали, как все произошло.

По версии следствия, компания подростков праздновала день рождения на улице. Через некоторое время к ним присоединились подозреваемые. Один из них предложил ребятам продолжить празднование у него дома. Подростки согласились, когда праздник закончился и все разошлись, подозреваемые изнасиловали школьницу, после чего задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме. Молодые люди задержаны.