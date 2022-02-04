Девочку чуть не задушили на заднем дворе школы в Крыму

В Крыму два подростка попытались задушить 13-летнюю девочку. Они напали на нее на заднем дворе школы, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

Одному из подозреваемых 16 лет. Против юноши возбудили дело о покушении на убийство. Следователи установили, что он вместе с приятелем, который младше его, 1 февраля напал на ученицу из своей школы.

Мотивом стала личная неприязнь. Подростки начали душить свою жертву, а когда она потеряла сознание, испугались ее смерти и сбежали, добавили в СК РФ. В рамках расследования проведут несколько экспертиз. Специалисты уже осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В прокуратуре Крыма отметили, что, по предварительной информации, семьи подростков не состояли на профилактическом учете. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних.

В середине января 17-летний воспитанник школы-интерната напал с ножом на сверстника в общежитии Хабаровского педагогического колледжа, сообщала «Газета.ru». Пострадавший получил ранение грудной клетки, его прооперировали.