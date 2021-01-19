Девочки выпали из многоэтажного дома в Химках

Две девочки в Химках упали с 17 этажа дома, пишет Telegram-канал Mash. Одна из них погибла, другая пострадала, подтвердили «360» в региональном ГУ МВД.

«Одна девочка скончалась. Другая — госпитализирована. Что произошло, как они оказались на козырьке этого дома (по предварительной информации — прим. ред.), устанавливается», — добавил представитель ведомства.

Telegram-канал Mash написал, что 12-летние девочки выпали выпали с 17 этажа. ЧП произошло на 1-й Лесной улице. Выжившая сейчас находятся в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.