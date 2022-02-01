Суд продлил срок задержания няни умершей двухлетней девочки в Ленобласти

Всеволожский городской суд отказал следователям в ходатайстве об аресте няни умершей двухлетней девочки. Вместо взятия под стражу женщине продлили срок задержания на 72 часа. Няня проходит обвиняемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, обвиняемая находилась в России нелегально. В съемной квартире Санкт-Петербурга она открыла частный детский сад, куда принимала детей приезжих из других стран. В конце января ее двухлетней воспитаннице стало плохо, но женщина к врачам не обращалась. В воскресенье, 30 января, она поняла, что ребенок умер, и сообщила об этом матери девочки, которая забрала труп и увезла в Мурино, где жила.

В этом доме труп девочки нашли следователи. По версии правоохранителей, няня не уделила внимания заболеванию ребенка и не обратилась к медикам, допустив смерть подопечной. Сиделку задержали следователи.

Как сообщил «360» осведомленный источник, девочка была приемным ребенком. Мать отдавала сиделке за содержание девочки 700 рублей в день, но несколько раз пропустила оплату и накопила долг.

Когда она привезла домой труп, заметила, что на теле ребенка есть синяки и ссадины. Няня объяснила это тем, что ребенок ударился сам. Женщина считает, что вина в смерти девочки полностью лежит на сиделке. Врачи, которых мать вызвала к уже умершей дочери, заявили, что смерть ребенка наступила два дня назад.