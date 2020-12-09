Девочка замерзла на смерть под Челябинском из-за лунатизма

Трехлетняя девочка замерзла и умерла в сенях частного жилого дома в городе Сатка под Челябинском. По словам матери ребенка, это произошло из-за лунатизма.

Как сообщила 23-летняя Светлана порталу kp.ru, ее дочь якобы периодически вставала по ночам с кровати и ложилась на пол. Однако она никогда раньше не выходила в сени.

Женщина не знает, почему в этот раз дочь вышла в сени. Перед сном мать убедилась, что ребенок спит. Светлана предположила, что девочка не смогла найти обратный путь, потому что была сонной и слабой.

Тело обнаружили в ночь на 4 декабря. До этого семья отмечала день рождения младшей дочери. Ей исполнился год. Другие издания писали, что трехлетнего ребенка специально выгнали в сени, чтобы он не мешался. Однако Светлана это отрицает.

Девочка росла в неполной семье. Светлана живет с сожителем. Он не является отцом ее дочерей. Биологический отец живет отдельно. Он не принимал участия в жизни детей.

Семья стоит на учете в соцзащите как попавшая в сложную жизненную ситуацию. Мать пока не может работать. Она и дочери жили за счет ее гражданского мужа. Он работает автомехаником.

Следственный комитет по Челябинской области открыл в отношении Светланы уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».