Девочка в Калининграде забеременела в 11 лет. Ее отчим-иностранец сознался в изнасилованиях

Калининградские следователи завели уголовное дело против иностранца, которого подозревают в изнасиловании 11-летней падчерицы. Оказалось, что девочка забеременела.

«Следственными органами СК РФ по Калининградской области расследуется уголовное дело по обвинению 32-летнего гражданина иностранного государства в совершении изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», — приводит РИА «Новости» слова старшего помощника руководителя СУ СК России по Калининградской области Натальи Гацко.

По версии следствия, 32-летний мужчина изнасиловал свою падчерицу. В октябре мать отвела девочку на обследование. Врачи сказали, что она беременна. Ее отчима задержали и допросили. Сначала он отпирался, но потом сознался, что действительно насиловал ребенка — и не раз.

Сотрудники сейчас изучают все обстоятельства преступления, а подозреваемого заключили под стражу. Следствие взял под личный контроль руководитель регионального управления СК.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что девочка не признавалась в том, что с ней произошло. Отчима заподозрили в изнасиловании после генетической экспертизы.