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    24 ноября 2021, 09:59

    Девочка в Екатеринбурге призналась маме, что папа заставил ее обвинить отчима в педофилии — СМИ

    Е1.ru: девочка в Екатеринбурге призналась маме, что папа заставил оговорить отчима и обвинить в педофилии

    Наза Салех Захи

    Пятилетняя девочка призналась маме, что папа попросил ее сказать о домогательствах отчима. Якобы тот трогал ее между ног. Об этой истории, которая произошла в Екатеринбурге, сообщил сайт E1.ru.

    Девочка в Екатеринбурге призналась маме, что папа заставил ее обвинить отчима в педофилии — СМИ

    Издание заявило, что в его распоряжении есть видеозапись того, как дочка признается маме в том, что оговорила ее нового избранника. В отношении последнего открыли уголовное дело, он уже несколько месяцев находится в СИЗО, уточнил его адвокат Сергей Раевский.

    Жители Екатеринбурга поженились в 2015 году, вскоре у них родилась дочь, но отношения со временем разладились — и они развелись. Суд в 2021 году определил, что дочка останется жить с матерью. Бывшему главе семейства, по данным издания, это не понравилось. Кроме того, у женщины появился новый избранник.

    «У мужчины взыграла отцовская ревность. По словам родственников, он начал учить дочь сторониться [нового избранника], настраивать ее против него», — сказано в материале.

    По данным издания, летом 2021 года отец девочки написал заявление на молодого человека бывшей жены. Якобы на допросе он заявил, что еще в марте узнал о сексуальном насилии над ребенком.

    Кроме того, мужчина в июне приходил к знакомым и родным вместе с дочкой и просил ее рассказать им, как новый избранник мамы целует ее и трогает в интимных местах, говорится в статье.

    В конце июня следователь открыл уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемого арестовали, он свою вину не признал. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

    Папа девочки, по информации издания, еще летом забрал ее к себе. Мужчина вновь подал в суд, чтобы получить опеку над дочерью. Окончательное решение пока не принято.