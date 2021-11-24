Пятилетняя девочка призналась маме, что папа попросил ее сказать о домогательствах отчима. Якобы тот трогал ее между ног. Об этой истории, которая произошла в Екатеринбурге, сообщил сайт E1.ru.

Издание заявило, что в его распоряжении есть видеозапись того, как дочка признается маме в том, что оговорила ее нового избранника. В отношении последнего открыли уголовное дело, он уже несколько месяцев находится в СИЗО, уточнил его адвокат Сергей Раевский.

Жители Екатеринбурга поженились в 2015 году, вскоре у них родилась дочь, но отношения со временем разладились — и они развелись. Суд в 2021 году определил, что дочка останется жить с матерью. Бывшему главе семейства, по данным издания, это не понравилось. Кроме того, у женщины появился новый избранник.

«У мужчины взыграла отцовская ревность. По словам родственников, он начал учить дочь сторониться [нового избранника], настраивать ее против него», — сказано в материале.

По данным издания, летом 2021 года отец девочки написал заявление на молодого человека бывшей жены. Якобы на допросе он заявил, что еще в марте узнал о сексуальном насилии над ребенком.

Кроме того, мужчина в июне приходил к знакомым и родным вместе с дочкой и просил ее рассказать им, как новый избранник мамы целует ее и трогает в интимных местах, говорится в статье.

В конце июня следователь открыл уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемого арестовали, он свою вину не признал. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Папа девочки, по информации издания, еще летом забрал ее к себе. Мужчина вновь подал в суд, чтобы получить опеку над дочерью. Окончательное решение пока не принято.