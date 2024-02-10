Криминал 10 февраля 2024, 14:14 Девочка ударила ножом мать в Подмосковье Бастрыкин возьмет на контроль дело о ранении дочерью матери в Подмосковье РИА «Новости»

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В Подмосковье 15-летняя девочка ударила ножом собственную мать. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.

Школьница нанесла матери множественные ранения. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Бастрыкин поручил ГСУ Следкома России по Московской области доложить об обстоятельствах происшествия, установленных во время следствия.

Накануне полицейские задержали в Москве местного жителя, подозреваемого в ранении пассажира в метро. На станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро между двумя мужчинами произошел конфликт. Во время потасовки один из них вонзил острый предмет в спину оппонента и скрылся.