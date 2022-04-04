Девочка 14 лет из Грозного призналась в непреднамеренном убийстве брата-школьника, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, тело мальчика с простреленной головой и ножевыми ранами на шее нашли возле дома днем 3 апреля.

Вскоре сестра рассказала, что случайно нажала на курок, когда брат попросил принести ему ружье, чтобы он мог сделать фотографию. Девочка добавила, что школьник начал хрипеть, и она сделала надрезы на его горле, чтобы помочь ему дышать. В итоге она вынесла тело брата на улицу, позвонила матери и попросила приехать под предлогом того, что брат не возвращается домой.

Камеры видеонаблюдения «почему-то оказались выключены» в момент происшествия, добавили в Baza. По мнению авторов канала, в этих обстоятельствах доказать версию девочки будет непросто.

На сайтах ГУ МВД и СК по Чеченской республике информации о таком происшествии нет.