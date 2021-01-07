Девочка погибла в Татарстане при катании с горки

По словам представителя ведомства, девочка получила смертельную травму головы.

«Возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“. Расследование взято на контроль в прокуратуре», — рассказал Галиев.

Он уточнил, что девочка каталась в национальном парке «Нижняя Кама» 31 декабря. Когда она катилась на снегокате с горки, врезалась в дерево. С тяжелыми травмами ее доставили сначала в Центральную больницу Елабужского района, а потом перевели в больницу Набережных Челнов.

Врачи несколько дней боролись за жизнь ребенка, но 3 января девочка скончалась.