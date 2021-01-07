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    07 января 2021, 18:41

    Девочка погибла в Татарстане при катании с горки

    Анатолий Минкин

    Уголовное дело завели в Елабуге после смерти трехлетней девочки. Ребенок погиб во время катания на снегокате с горки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.
    Девочка погибла в Татарстане при катании с горки

    По словам представителя ведомства, девочка получила смертельную травму головы.

    «Возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“. Расследование взято на контроль в прокуратуре», — рассказал Галиев.

    Он уточнил, что девочка каталась в национальном парке «Нижняя Кама» 31 декабря. Когда она катилась на снегокате с горки, врезалась в дерево. С тяжелыми травмами ее доставили сначала в Центральную больницу Елабужского района, а потом перевели в больницу Набережных Челнов.

    Врачи несколько дней боролись за жизнь ребенка, но 3 января девочка скончалась.