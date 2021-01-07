Девочка погибла в Татарстане при катании с горки
Уголовное дело завели в Елабуге после смерти трехлетней девочки. Ребенок погиб во время катания на снегокате с горки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.
По словам представителя ведомства, девочка получила смертельную травму головы.
«Возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“. Расследование взято на контроль в прокуратуре», — рассказал Галиев.
Он уточнил, что девочка каталась в национальном парке «Нижняя Кама» 31 декабря. Когда она катилась на снегокате с горки, врезалась в дерево. С тяжелыми травмами ее доставили сначала в Центральную больницу Елабужского района, а потом перевели в больницу Набережных Челнов.
Врачи несколько дней боролись за жизнь ребенка, но 3 января девочка скончалась.