Девочка-подросток попыталась продать племянницу в Красноярском крае

Девочка-подросток в Красноярском крае попыталась продать свою 2-летнюю племянницу. Она написала сообщение об этом в мессенджере, где обычно публикуются различные объявления жителей Курагино. Об этом сообщил 7 канал Красноярска.

В объявлении 13-летняя девочка указал реальные имя и фамилию малышки. Как оказалось, с ребенком девушке приходилось часто нянчиться.

После того, как об этом случае стало известно, на место сразу же выехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Они выяснили, что в доме проживает мать с двумя дочерями. Старшей из них 24 года, у нее уже есть трое своих детей — шести, двух и одного года. Младшей дочери 13 лет.

Во время осмотра квартиры инспекторы выяснили, что дети проживают в неблагоприятных условиях. Хотя ранее семья не стояла на учете в ОВД.

Сейчас решается вопрос о профилактической работе с семьей.

В ноябре 2021 года в Москче следователи завели уголовное дело после того, как девушка попыталась продать собственного новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей. При этом ее мать — бабушка малыша — была в курсе сделки.