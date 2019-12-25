Девочка-подросток напала с ножом на свою бабушку из-за денег

Все произошло в городе Можга в Удмуртии. 16-летняя девочка пришла к своей бабушке и в грубой форме потребовала денег на алкоголь. Когда пожилая женщина отказала, девушка схватилась за нож. Малолетняя преступница ранила старушку в руку. Пострадавшая выбежала на улицу и стала звать на помощь. Внучка, схватив бабушкин мобильный, с места преступления скрылась.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Позже девочку задержали. Известно, что она неоднократно привлекалась к административной ответственности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Девочке грозит заключение под стражу.