Девочка-подросток напала с ножом на свою бабушку из-за денег
В Удмуртии 16-летняя девочка напала на свою бабушку с ножом. ЧП случилось после того, как пенсионерка не дала внучке денег, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по региону.
Все произошло в городе Можга в Удмуртии. 16-летняя девочка пришла к своей бабушке и в грубой форме потребовала денег на алкоголь. Когда пожилая женщина отказала, девушка схватилась за нож. Малолетняя преступница ранила старушку в руку. Пострадавшая выбежала на улицу и стала звать на помощь. Внучка, схватив бабушкин мобильный, с места преступления скрылась.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Позже девочку задержали. Известно, что она неоднократно привлекалась к административной ответственности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Девочке грозит заключение под стражу.