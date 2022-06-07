Девочка передала мошенникам данные банковской карты матери

Мошенники похитили 11,5 тысяч рублей с карты жительницы Забайкалья при помощи ее дочери. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

11-летней девочке пришло сообщение, что неизвестные пытаются украсть деньги с карты ее мамы. Ребенок не хотел тревожить маму, которая отдыхала, и передал незнакомцам данные карты и код из СМС. В итоге с карты списалось 11,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители рекомендовали жителям региона поговорить с детьми и объяснить, что нельзя передавать незнакомцам данные банковских карт.