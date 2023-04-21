Криминал 21 апреля 2023, 13:27 Девочка на Кубани случайно уронила младенца с девятого этажа СК возбудил уголовное дело по факту гибели пятимесячной девочки на Кубани

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Под Геленджиком после падения с девятого этажа погибла пятимесячная девочка. По версии следствия, ее сестра стояла у окна и случайно выронила младенца из рук, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Ведомство начало проверку после того, как 20 апреля в селе Архипово-Осиповке под окнами многоквартирного дома нашли тело младенца. Семилетняя сестра погибшей девочки находилась дома одна. По одной из версий, она случайно выронила младшую сестру.

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«Сестра в ожидании матери поднялась к окну вместе с ней на руках, после чего не удержала ее, и последняя упала в палисадник, расположенный на прилегающей к дому территории. От причиненных травм погибла на месте», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Семья не стояла на учете и считалась благополучной. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело. По его информации, тело дочери нашла ее мать, когда возвращалась домой.