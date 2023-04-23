Криминал 23 апреля 2023, 19:03 Девочка из Барнаула угодила в реанимацию после избиения отчимом СК возбудил уголовное дело против 41-летнего жителя Барнаула, жестоко избившего падчерицу Mat Napo / Unsplash

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Жителя Барнаула задержали за избиение своей сожительницы и ее дочери. Девочка получила множественные травмы и попала в реанимацию. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда ребенку, сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

Следователи установили, что вечером 21 апреля 41-летний барнаулец отдыхал со своей сожительницей в одном из городских кафе. Они выпивали и в какой-то момент поссорились. Мужчина вернулся домой только под утро — он набросился с кулаками сначала на возлюбленную, а потом и на ее дочь.

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«Злоумышленник нанес кулаками удары своей 11-летней падчерице, причинив множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму», — уточнили в региональном СК и добавили, что сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации.

Правоохранители попросят суд арестовать мужчину. Пока что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным Telegram-канала Baza, барнаулец перепутал девочку со своей сожительницей. Он осознал это только после нанесения серии ударов. Девочка получила переломы носа, ребер, ушибы груди и головы.

В начале апреля суд арестовал треш-блогера из Кохмы. Ранее мужчина в прямом эфире издевался над своей дочерью. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.