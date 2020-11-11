Девятилетнюю девочку ранили из винтовки в Краснокаменске
Неизвестный ранил девятилетнюю девочку из пневматической винтовки в Краснокаменске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егора Маркова.
По данным «Газеты.ru», возбуждено уголовное дело. Ребенок находится в больнице с ранением в области лопатки.
«По данным следствия, 10 ноября 16 до 19 часов неустановленное следствием лицо выстрелило, предположительно, из пневматической винтовки в девятилетнюю девочку», — пояснил Марков.