Девятилетний мальчик потерялся в Башкирии. Его ищут всем селом уже три дня

В селе Нижний Ташбукан в Башкирии четвертый день не могут найти девятилетнего ребенка. Он ушел с семейного торжества днем 22 апреля, никого не предупредив. С тех пор его никто не видел. К делу подключился Следственный комитет.

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками МВД, МЧС и Госкомитета по ЧС проводятся массированные поисковые мероприятия с привлечением волонтеров поисково-спасательного отряда „Лиза Алерт“, а также добровольцев из числа односельчан пропавшего ребенка», — заявили в ведомстве.

Мальчика ищут около 200 человек — они исследуют ближайшие населенные пункты и реку неподалеку от села.

Следователи допрашивают родственников ребенка и односельчан. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».

В марте вся страна переживала за 13-летнюю Лизу Чернову, которая пропала в Тамбовской области. Ее искали более 600 человек. Спустя несколько дней ее нашли закопанной в лесу. В убийстве признался житель из соседнего села. Экспертиза подтвердила, что девочку задушили.