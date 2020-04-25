Девятилетний мальчик потерялся в Башкирии. Его ищут всем селом уже три дня
«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками МВД, МЧС и Госкомитета по ЧС проводятся массированные поисковые мероприятия с привлечением волонтеров поисково-спасательного отряда „Лиза Алерт“, а также добровольцев из числа односельчан пропавшего ребенка», — заявили в ведомстве.
Мальчика ищут около 200 человек — они исследуют ближайшие населенные пункты и реку неподалеку от села.
Следователи допрашивают родственников ребенка и односельчан. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего».
В марте вся страна переживала за 13-летнюю Лизу Чернову, которая пропала в Тамбовской области. Ее искали более 600 человек. Спустя несколько дней ее нашли закопанной в лесу. В убийстве признался житель из соседнего села. Экспертиза подтвердила, что девочку задушили.