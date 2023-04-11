Криминал 11 апреля 2023, 12:31 Девятиклассницу нашли мертвой после расставания с парнем-наркоманом Mash: жительница Новой Москвы нашла в ванной тело 16-летней дочери РИА «Новости»

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Жительница Новой Москвы нашла в ванной тело своей 16-летней дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, девятиклассница заперлась в ванной в 04:45 утра 11 апреля. Тело девочки через некоторое время обнаружила мать, когда смогла открыть замок и попасть внутрь.

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Mash уточнил, что в доме хранился травматический пистолет «Гроза» — он принадлежит отцу школьницы. Известно, что у мужчины есть документы на оружие, но где и как он его хранил, пока неясно.

По словам родителей, девочка училась хорошо и не имела проблем с одноклассниками. Предположительно, накануне ее бросил молодой человек — 18-летний юноша, согласно данным Mash, страдает наркозависимостью.