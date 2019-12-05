Девятерых террористов Хизб ут-Тахрир* арестовали в Москве

Мещанский районный суд арестовал девять человек по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Как сообщили РИА «Новости» в Мещанском суде, девять подозреваемых участников террористической деятельности арестованы на два месяца. Заседание суда проходило вечером 4 декабря.

ФСБ задержала 9 террористов «Хизб ут-Тахрир»*, включая двух главарей Подробнее

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, арестованные приехали в Россию из стран СНГ. Они состоят в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.

«Среди арестованных — восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по части второй статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы», — цитирует агентство собственный источник.

Ранее о задержании двух главарей и семи участников «Хизб ут-Тахрир»* в Москве и Челябинске сообщали ФСБ и МВД России. Злоумышленники распространяли идеологию, нацеленную на свержение власти насильственным путем, и привлекали мусульман к участию в деятельности организации.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещена в России.