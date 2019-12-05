  • Девятерых террористов Хизб ут-Тахрир* арестовали в Москве

    05 декабря 2019, 09:39

    Юлия Булыгина

    Мещанский районный суд арестовал девять человек по подозрению в причастности к террористической деятельности.

    Как сообщили РИА «Новости» в Мещанском суде, девять подозреваемых участников террористической деятельности арестованы на два месяца. Заседание суда проходило вечером 4 декабря.

    ФСБ задержала 9 террористов «Хизб ут-Тахрир»*, включая двух главарей

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    По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, арестованные приехали в Россию из стран СНГ. Они состоят в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.

    «Среди арестованных — восемь мужчин и одна женщина. Все они подозреваются по части второй статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы», — цитирует агентство собственный источник.

    Ранее о задержании двух главарей и семи участников «Хизб ут-Тахрир»* в Москве и Челябинске сообщали ФСБ и МВД России. Злоумышленники распространяли идеологию, нацеленную на свержение власти насильственным путем, и привлекали мусульман к участию в деятельности организации.

    *«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещена в России.