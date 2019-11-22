Девять террористов задержали в РФ. Они хотели установить «всемирный халифат»

В Москве, Татарстане и Тюменской области задержаны девять исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Они готовили почву для свержения власти и создания «всемирного халифата». Об этом сообщила ФСБ.

«В рамках проведенной специальной операции на территории Москвы, Республики Татарстан и Тюменской области пресечена деятельность двух главарей и семи участников запрещенной в РФ МТО «Хизб ут-Тахрир», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве добавили, что террористы вели целенаправленную работу по формированию в регионах России сетевых закрытых структур международной террористической организации, решались задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности.

В ходе обысков по месту жительства задержанных силовики нашли и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители, которые использовались террористами для противоправной деятельности.

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В ФСБ сообщили, что члены структуры «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого „всемирного халифата“». Они собирались разрушить институты светского общества и свергнуть власть насильственным путем. Свою сеть они расширяли, устраивая конспиративные собрания среди местных мусульман.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая организация, запрещена в России.