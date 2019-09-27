Девять спонсоров ИГ* арестовали в Москве
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«Указанные лица под тяжестью предъявленных доказательств дали признательные показания», — заявила Иванова «Интерфаксу». Они заключены под стражу.
Следствие считает, что один из обвиняемых стал участником ИГ* несколько лет назад, когда находился в Египте. Когда он в 2015 году вернулся в Россию, то он стал искать людей, которые стали спонсировать запрещенную в РФ террористическую организацию.
Этот человек создал группу в одном из мобильных приложений. Туда он стал приглашать потенциальных спонсоров «Исламского государства»*. Речь шла о финансовой поддержке бандитов, находящихся в Сирии и Ираке.
Всего в сообщество вошли 30 человек. Они переводили деньги главному фигуранту дела на банковские карты. Позже средства перенаправлялись «на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования», - уточнила Иванова.
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Она отметила, что деньги использовались для подготовки и «совершения преступлений террористического характера», а также для «обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций».
«С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации», — добавила представитель столичного главка.
Следователи задержали спонсоров террористов в московском регионе, Дагестане и Кабардино-Балкарии. МВД России уточнило, что организатор преступной группы — уроженец Кабардино-Балкарской Республики.
По факту организации финансирования терроризма открыто уголовное дело по статьям УК РФ «Содействие террористической деятельности», «Содействие террористической деятельности», «Участие в деятельности террористической организации».
*«Исламское государство»/ИГ— террористическая организация, запрещенная на территории России.