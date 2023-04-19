Криминал 19 апреля 2023, 23:27 Девять нелегальных игорных клубов выявили в Санкт-Петербурге

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили в Санкт-Петербурге девять нелегальных игорных клуба. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Организаторы заведения арендовали несколько помещений, в которых разметили игровые автоматы. Также они наняли персонал и охрану. За время своей деятельности злоумышленники смогли заработать по меньшей мере 10 миллионов рублей.

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Сотрудники органов возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр.