19 апреля 2023, 23:27
Девять нелегальных игорных клубов выявили в Санкт-Петербурге
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили в Санкт-Петербурге девять нелегальных игорных клуба. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Организаторы заведения арендовали несколько помещений, в которых разметили игровые автоматы. Также они наняли персонал и охрану. За время своей деятельности злоумышленники смогли заработать по меньшей мере 10 миллионов рублей.
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Сотрудники органов возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр.
Санкт-Петербург
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