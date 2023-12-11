Криминал 11 декабря 2023, 18:34 Девять мигрантов задержали после драки в кафе Петербурга

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После драки в одном из заведений в Красногвардейском районе задержали девять мигрантов. Об этом сообщил RT со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Предположительно, группа приезжих из Средней Азии отмечала в кафе день рождения одного из присутствующих в ночь на 10 декабря. Празднование омрачил конфликт, переросший в массовую драку. Полицейские задержали девять ее участников, в отношении них составили административные протоколы.

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