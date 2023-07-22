22 июля 2023, 11:43
Девять экстремистов из «Таблиги Джамаат» задержали в Московском регионе
ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки «Таблиги Джамаат» в Московском регионе
Преступную деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* пресекли в Московском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
Операцию сотрудники ФСБ провели совместно с коллегами из московского главка МВД. Правоохранители задержали девять участников «Таблиги Джамаат»*. У них обнаружили религиозную литературу экстремистского содержания.
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Против задержанных возбудили дело об участии в деятельности экстремистской организации.
Оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств продолжаются, заключили в УФСБ.
*«Таблиги Джамаат» — запрещенная в России экстремистская организация.
ФСБ
Полиция
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