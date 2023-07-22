Важное 22 июля 2023, 11:43 Девять экстремистов из «Таблиги Джамаат» задержали в Московском регионе ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки «Таблиги Джамаат» в Московском регионе

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Преступную деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* пресекли в Московском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Операцию сотрудники ФСБ провели совместно с коллегами из московского главка МВД. Правоохранители задержали девять участников «Таблиги Джамаат»*. У них обнаружили религиозную литературу экстремистского содержания.

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Против задержанных возбудили дело об участии в деятельности экстремистской организации.

Оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств продолжаются, заключили в УФСБ.

*«Таблиги Джамаат» — запрещенная в России экстремистская организация.