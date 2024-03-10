Криминал 10 марта 2024, 14:59 Детского тренера по боксу обвинили в домогательствах к школьницам в Подмосковье Shot: в Электростали тренера заподозрили в домогательствах к 12-летним девочкам Freepik

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Посещающие секцию бокса шестиклассницы пожаловались на приставания 36-летнего тренера в спортивной школе в Электростали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, две 12-летние школьницы обвинили мужчину в том, что он до них домогался и совершал развратные действия. Авторы статьи отметили, что девочки сообщили об этом своим родителям.

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Обе школьницы воспитываются в благополучных семьях и учатся в одном классе. Журналисты добавили, что СК начал проверку сообщения о возможных домогательствах тренера.

Ранее в растлении девочки заподозрили школьного охранника в Оренбурге. По данным РЕН ТВ, против мужчины возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.