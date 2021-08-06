Детского психиатра заподозрили в изнасиловании девочки в Новосибирской области

Следователи завели уголовное дело против детского врача-психиатра в Бердске. Мужчину заподозрили в изнасиловании 16-летней девочки. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов взял ситуацию на личный контроль.

«По факту произошедшего следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Минздрав Новосибирской области и Бердская городская больница готовы оказать все необходимое содействие для максимально объективного расследования произошедшего», — рассказал РИА «Новости» представитель областного Минздрава.

Ранее местные СМИ со ссылкой на мать пострадавшего ребенка сообщили, что детский психиатр на пляже в Бердске 4 августа напал и изнасиловал девочку, которая являлась его пациенткой. Женщина рассказала, что это произошло 4 августа. По ее словам, врачу 30 лет, а ее дочери — 16 лет.

Осенью прошлого года калининградские следователи завели уголовное дело против иностранца, которого заподозрили подозревают в изнасиловании 11-летней падчерицы. Позже оказалось, что девочка забеременела. На допросе мужчина признался в преступлении.