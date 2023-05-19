Криминал 19 мая 2023, 03:56 Детский омбудсмен рассказал о судьбе «проданного» в Москве младенца Детский омбудсмен Ярославская: «проданный» в Москве за 60 тысяч рублей младенец здоров Freepik

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Младенец, которого пытались продать в Москве за 60 тысяч рублей, здоров. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«С девочкой все нормально, она здорова. Возбуждено уголовное дело на всех фигурантов. Мама — не гражданка России и не из Москвы», — сообщила детский омбудсмен.

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Ярославская отметила, что держит ситуацию под контролем, информацию передали региональному уполномоченному.

Младенца пытались продать три женщины. Их задержали прямо во время сделки: «покупательница» работала с правоохранительными органами в рамках оперативного эксперимента. СК предъявил фигуранткам обвинение по статье «Торговля людьми, совершенная организованный группой». Женщины вину не признают.

Ребенка передадут на усыновление, если у него нет родственников, сообщила Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец.